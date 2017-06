Slang gevonden op Wassenaarse golfbaan

Toen bezoekers van de Haagsche Golf en Countryclub in Wassenaar het beestje over de golfbaan zagen gaan, hebben ze snel de beheerder ingeschakeld. Die belde op zijn beurt Dierenambulance Den Haag.

Martin Verbeek van de dierenambulance vertelt dat het om een Stierslang gaat. "Hij is niet gevaarlijk. Hij kan wel bijten, maar het is een wurgslang. Dus hij bijt alleen als hij zich bedreigd voelt", aldus Verbeek.

Hij vindt het bijzonder dat er nu weer een Stierslang is gevonden. Het is namelijk al de zesde Stierslang die langs de kust wordt aangetroffen in een paar maanden tijd. "Normaal hebben we één of twee slangen per jaar. Maar dit zijn er wel heel veel."