Sleutelen, spuiten en schrobben

De zandsilo die naast de tramwasstraat staat, is niet eens zo imposant. Maar als André Ladan, een van de vlootmanagers bij de HTM, vertelt hoeveel kilo zand het Haagse ov-bedrijf er jaarlijks doorheen jaagt, is het wel weer indrukwekkend. Dat is namelijk 950.000 kilo.



Het spul is nodig om trams voor een noodstop of bij miezerig weer voldoende grip te geven om goed te kunnen remmen. Het zand wordt automatisch vanuit het voertuig net voor de wielen op de rails gegooid.

,,Het is speciaal zand. Aangevoerd uit Frankrijk geloof ik'', vertelt de 61-jarige Hagenaar. ,,Heel fijn met een ronde korrel. Een zandkasteel kun je er niet mee bouwen.''



Zuigwagen

De HTM moet het gestrooide zand ook weer opruimen. Daarvoor hebben ze een zuigwagen. ,,Een semi-railvoertuig. Hij kan dus ook gewoon over de weg rijden als de tankopslag vol zit. Met beiteltjes maakt dat ding het zand in de sporen los en dan wordt het direct schoon gezogen.''



Ladan werkt al 34 jaar voor de HTM. Vanuit wat gerust het kloppend tramhart van de organisatie genoemd mag worden: de centrale werkplaats in Loosduinen. Praktisch 24/7 zijn hier monteurs bezig om de trams in Den Haag en omgeving rijdend te houden. Zeventig monteurs, drie teamleiders, één sectorhoofd en zes werkvoorbereiders. Alleen zaterdag- en zondagnacht is er geen ploeg aan het werk aan De Werf.