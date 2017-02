Slimme ondernemer moet forens op een huurfiets krijgen

Het Haagse stadsbestuur is zo tevreden over de Park en Rides in en om de stad, dat ze P+R wil uitbreiden én iets nieuws wil. Wethouder Tom de Bruijn lanceerde vorig jaar al het idee van de Park en Bikes. Ze zijn niet alleen bedoeld voor forens die de dagelijkse files wil omzeilen, maar ook voor de toerist. Op drukke stranddagen kan het aantrekkelijk zijn om het laatste stukje naar het strand op de fiets af te leggen en zo langs de file heen te rijden.

Fietspad

De gemeente is nu op zoek naar een partij die wil nadenken over de locatie en inrichting van de Park en Bike-plekken. Belangrijke vereiste is dat de plek goed bereikbaar is per auto, er moeten voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn en de Park en Bike moet langs een goed fietspad liggen op fietsafstand van de eindbestemming.