Sloop uit angst om de boot te missen

Modernisering

Met die modernisering werd niet overal even drastisch doorgepakt als hier in de hofstad. ,,In Amsterdam ontstond nog bijtijds een goed georganiseerde tegenreactie'', licht de universitair geschiedenisdocent toe, ,,waardoor de Nieuwmarkt gewoon de Nieuwmarkt is gebleven en het geen Spuikwartier of Hoog Catharijne is geworden.''



Misschien wel de belangrijkste les na lezing van het proefschrift: het kost meer tijd om een woonwijk te slopen dan om er een te bouwen. Het is een wijsheid als een koe, maar als er één ding duidelijk wordt na lezing is het dat stadsbestuurders en projectontwikkelaars eind jaren 50 aan die wijsheid absoluut geen boodschap hebben, als het gaat om het Haagse Spuikwartier. Die het daar - verblind door scheppingsdrift wellicht - helemaal niet over willen hebben. Brede toegangswegen moeten er komen. En kantoorkolossen, ook dat.



Wie er anders over denkt wordt doodgezwegen of voor gek verklaard. Dat is bijvoorbeeld het lot van Leo van Heijningen, een jonge advocaat die zich eind jaren 50 het lot van de in razend tempo weggesaneerde buurtbewoners aantrekt. 'Uit niets blijkt dat de aanwezigheid van concerns en overheidsinstellingen juist op een klein stukje binnenstad tezamen gedrongen zo noodzakelijk zou zijn', tekent hij in plechtig Haags op. 'De schepping van de voorgestelde ruimte zal uit stedenbouwkundig oogpunt een vernietigende werking hebben voor het ieder beschaafd mens ingeboren gevoel voor schoonheid en verhoudingen'.



Maar de honden blaffen en de karavaan trekt intussen verder. Verlaan beschrijft in zijn proefschrift hoe de Nederlandse politiek begin jaren 60 in de ban raakt van een explosieve bevolkingsgroei en ongekende welvaartstoename. De wederopbouw van de jaren 50 is voltooid; bestuurders verzetten de bakens naar het magische jaar 2000. Om voorbereid te zijn op de toekomst werken zij in samenwerking met beleggers en projectontwikkelaars aan grootschalige vernieuwingsplannen voor de vervallen binnensteden. Daar passen geen lieden bij die op de rem trappen.