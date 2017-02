Sloopborrel Euro Cinema populair: 'Per toerbeurt naar binnen'

Om teleurstelling te voorkomen, wil ze benadrukken dat er geen sprake is van een uitgebreid programma. Het gebouw waarin Euro Cinema huisde, wordt momenteel gesloopt en er is nog maar een klein deel van toegankelijk. Daar zullen bioscoopstoelen worden neergezet en mag het publiek per groep van 50 personen naar binnen. De bezoekers krijgen een compilatie van filmfragmenten te zien en een orkestje van Florence speelt bekende tunes. Dat zal ongeveer een kwartier per sessie duren.



Tollenaar, onder anderen manager winkelcentrum Leyweg, werd in november benaderd door René Baron. De stadsdeeldirecteur van de wijk Escamp vond dat er, voordat het gebouw helemaal zou zijn verdwenen, nog iets moest worden georganiseerd.



Tollenaar, die zelf vaak in de bioscoop kwam: ,,Het was eigenlijk de bedoeling dat het Residentie Orkest, dat in de buurt zijn oefenruimte heeft, de filmtunes zou spelen. Maar ze hadden het heel druk en we hadden de 70 orkestleden ook nooit kwijt gekund."