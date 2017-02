Snack in stijl in 's lands 'eerste krokettenwinkel'

De lekkernijen worden niet door een soort raamvormige opening verkocht, maar in een stijlvolle zaak. Met opzet, want eigenaar Jasper van der Zwan wilde absoluut geen 'hippe' zaak de wereld in brengen. ,,Ik wil met mijn winkel de gezelligheid van vroeger terughalen.''



In zijn eetgelegenheid kunnen klanten kiezen uit zo'n tien smaken kroketten, waaronder pekingeend en pulled pork. Om de zoveel tijd wordt er gewisseld van smaak. De kroketten en bijbehorende sausjes worden met de hand gemaakt door Van der Zwan en zijn broer. ,,Hij deed dat al langer, maar had er geen tijd meer voor. Toen zijn we op het idee gekomen om een zaak te beginnen.''



Dromen

Hij hoopt er in de toekomst meer van te openen. ,,Misschien in de Theresiastraat of in Scheveningen. Of in de richting van Leiden, Rotterdam, Delft.'' Lachend: ,,Je mag dromen, toch?'' De bedoeling was om eerst een paar maanden aan te kijken hoe de eerste zaak zou lopen. ,,Maar het slaat al goed aan. Ik heb afgelopen weekend vijfhonderd kroketten verkocht.''



En alhoewel het misschien ideaal zou zijn om in het weekend 's nachts open te zijn, á la Piet Patat, sluit Van der Zwan op die dagen om 8 uur 's avonds. ,,Ik zie het niet zitten om hier 's nachts dronken mensen over de vloer te krijgen. En ik heb er ook geen vergunning voor.''



De sluitingstijden zijn volgens hem niet het enige verschil tussen het Kroket Loket en een snackbar. ,,Wij verkopen puur en alleen de kroket. In een snackbar kun je ook friet en andere hapjes vinden.''



Liefde

Van der Zwan komt zelf niet uit Den Haag. ,,Een jaar geleden heeft de liefde me hier gebracht.'' En ook die liefde bracht hem naar de Papestraat. ,,Ik had deze buurt niet specifiek op het oog toen ik op zoek ging naar locaties voor Het Kroket Loket. Ik heb een paar rondjes door de stad gefietst om te kijken naar lege panden. Ik kwam dit tegen en was op slag verliefd. Het is precies groot genoeg. En ik geloof in deze buurt.''