Snakken naar vleugje medeleven

Samenzijn

Kerst is een feest dat draait om samenzijn. In ieder geval één keer in het jaar de hele familie bij elkaar of om tafel met je beste vrienden. Maar ben je alleen - zoals veel Hagenaars - dan voelt dat in deze periode juist extra schrijnend. En het leger eenzame zielen zwelt aan. Een studie van GGD Haaglanden voorspelde twee jaar geleden dat in 2020 de helft van de Hagenaars zich eenzaam voelt. Voor een deel heeft dat te maken met de toename van het aantal 65-plussers.



Mevrouw Peetoom worstelt elke dag met dat nare gevoel. Ze gaat er wel op uit, zegt ze. Naar de supermarkt. Onderweg, als ze op een bankje gaat zitten, heeft ze wel aanspraak. Maar dan is het tijd om huiswaarts te schuifelen, met haar stokken. En daar zit ze dan weer...



Buddy

Peetoom heeft sinds een jaar een buddy tegen de eenzaamheid, via Buddy Netwerk. Eens in de twee weken krijgt ze Corrie Smit (64) op bezoek, opgewekt en vriendelijk, die een praatje met haar maakt, een spelletje met haar doet.



Vandaag is Smit er ook. Sowieso is het deze dag een zoete inval in de portiekwoning op de grens van Den Haag en Voorburg. De huishoudelijke hulp is er, de verslaggever, de fotograaf en dan bellen ook nog de fysiotherapeut en haar zoon. ,,Zo is het normaal niet hoor'', zegt Smit. Peetoom reageert op elk gerinkel, van de telefoon of de deurbel, even enthousiast. 'Jaaa?'. Met de aandacht van de krant is ze ook blij. ,,Heerlijk om zo in de belangstelling te staan.''