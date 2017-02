Snel beslissing over bouw crematorium

De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt binnenkort een besluit over de bouw van een crematorium. Vier marktpartijen hebben vorig jaar aangegeven belangstelling te hebben om er een crematorium te bouwen. Het onderzoek naar de mogelijkheden is zo goed als afgerond, zegt een woordvoerder van de gemeente.



De bouw ervan is actueel omdat steeds minder mensen zich laten begraven en cremeren steeds ­populairder wordt. Leidschendam-Voorburg heeft nog geen crema­torium. Voor crematies wordt nu vooral uitgeweken naar Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.



Wel zijn er drie gemeentelijke begraafplaatsen in de fusiegemeente bij Den Haag. Maar door het verminderde aantal begrafenissen staan die financieel onder druk. De gemeente heeft daarom al langere tijd interesse in de bouw door derden van een crematorium. Het gemeentelijke onderzoek geeft een beeld van de markt voor een crematievoorziening en de mogelijkheden voor de exploitatie ervan. Ook geeft het richting wat betreft een geschikte locatie en de mogelijkheid om met het crematorium aansluiting te zoeken bij de gemeentelijke aula's.



Spreiding

Ook het beheer van de drie gemeentelijke begraafplaatsen - Oosterbegraafplaats, de historische begraafplaats aan de Parkweg en begraafplaats Noorthey - is ­onderzocht. Uit een nieuw plan voor het beheer van de begraafplaatsen blijkt dat een forse investering moet worden gedaan, bijna 900.000 euro. Het is de bedoeling de kosten over tien jaar uit te spreiden. Die kunnen worden ­gehaald uit de bestaande exploitatiebudgetten.