Snel zorg met 'spreekwoordelijk bierviltje'

Niet langer hoeft een Hagenaar die zorg zoekt via internet een lange en ingewikkelde vragenlijst in te vullen. En ook andere 'drempels' zijn binnenkort verleden tijd. Na een vernietigend rapport van de Rekenkamer neemt het stadsbestuur maatregelen. Deels zijn die ook al eerder in gang gezet, stelt zorgwethouder Karsten Klein (CDA).



Zo is de ingewikkelde vragenlijst onlangs al sterk vereenvoudigd. Van alle Hagenaars die aan het invullen van het digitale formulier begonnen, haakte 60 procent namelijk voortijdig af. Maar volgens raadslid Lex Kraft van Ermel van Groep De Mos kan het nóg veel beter. ,,Ik heb de nieuwe vragenlijst gezien en ik ben niet blij. Het moet simpeler.''



Ook een ander groot manco bij de toegang tot zorg is binnenkort opgelost. Hagenaars die huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding of andere zorg nodig hebben, zijn dan niet langer aangewezen op het internet. Ze moeten ook aan de balie of via de telefoon een melding kunnen doen voor zorg. ,,Dat gaat niet meer lukken in april'', zei Klein gistermiddag tijdens een debat in de gemeenteraad. ,,Maar ik ga zo snel als ik kan.''



Heel mooi

,,We gaan van lange formulieren met negentig vragen naar het spreekwoordelijke bierviltje'', zei PvdA'er Martijn Balster. ,,Dat is heel mooi. Toch houd ik veel zorgen.'' Dat gold voor meer partijen. De discussie over de nieuwe aanpak van de thuiszorg verliep ronduit grimmig. Klein wil niet op de uitkomsten van een onderzoek vooruitlopen, maar diverse partijen hekelden het systeem waarbij de afhankelijke klant het in het gesprek altijd af zou leggen tegen de kostenbewuste zorgaanbieder. ,,Dit systeem moet onmiddellijk op de schop'', bitste SP-fractieleider Bart van Kent.