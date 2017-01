Snelheid hulpdiensten onder druk door files

Het verkeer in en rond Den Haag staat meer vast dan waar ook in Nederland. TomTom, fabrikant van navigatiesystemen, zet Den Haag nu al twee jaar achtereen op de eerste plek.



Voor het eerst noemt de Veiligheidsregio de talrijke verkeersopstoppingen dan ook in het zogenoemde rapport Regionale Risico­profiel Haaglanden. Daarin staat dat de vertragingen 'met name zorgen voor spanningen op de opkomsttijden van hulpdiensten'. Desgevraagd laat de Veiligheidsregio weten dat er nu nog geen problemen zijn. ,,We halen onze opkomsttijden, maar het is een ontwikkeling die we volgen'', zegt Martin Poth. Hij is projectleider voor het opstellen van de regionale risico's.



Brandweer, gemeente, politie en de regionale geneeskundige hulpverleningsorganisatie hebben het profiel primair opgesteld met als doel dat hulpverlening goed verloopt als er een crisis uitbreekt.



Dat er bij de veiligheidsregio, nu nog niets aan de hand is, komt volgens directielid Tjeerd Neumann, omdat de regio een relatief grote dichtheid kent van kazernes en ambulanceposten.



Aanslag

In het regionaal risicoprofiel heeft de Veiligheidsregio ook een top vijf samengesteld van rampen waar de meeste kans op is en die de meeste impact hebben. Op nummer 1 staat een terroristische aanslag. Daarna volgt 'bedreiging van de volksgezondheid', 'verstoring van de openbare orde', 'gevolgen extreem weer' en 'uitval energie'. Deze risico's hebben te maken met de kenmerken van de regio. De regering en allerlei (inter)nationale instellingen zetelen in Den Haag en de koning woont er. Dat maakt deze omgeving 'aantrekkelijk' voor een lone wolf (eenling) die een aanslag wil plegen, maar ook voor relschoppers. ,,Denk aan de aanslag op Pim Fortuyn. Hij woonde in Rotterdam, maar op het Plein in Den Haag waren de rellen'', aldus Neumann.



En áls zich hier een ramp voordoet, is de impact groot, zeggen Poth en Neumann, alleen al omdat in de negen gemeentes van Haaglanden een miljoen mensen wonen.