Sneller geholpen bij sportblessures

Ligging

Door de ligging in het Haagse Benoordenhout ziet HMC Bronovo, omgeven door sportclubs, relatief veel sportblessures. Hoeveel het er precies zijn is niet bekend, want ze worden niet apart geregistreerd, maar het gaat om 'honderden per maand', weet Van Belle. Die patiënten melden zich vooral in de weekenden en 's avonds. Het vaakst gaat het mis met polsen en enkels. Knieën zijn dan weer wat steviger bijvoorbeeld, weet de zorgmanager. ,,We zien voornamelijk gekneusde enkels. En breuken. Mensen vallen vaak op hun arm of pols. Balsporters kneuzen handen en vingers. Bij elke sport kan het mis gaan, maar veel slachtoffers doen een veldsport, zoals hockey, rugby of voetbal.''



Een tweede focus, naast de sportblessures, zijn ouderen. ,,Dit gebied is flink vergrijsd'', verklaart Van Belle. ,,Zeker de helft van onze patiënten is boven de zeventig. In dit deel van de stad staan ook veel verpleeghuizen.''



Seniorvriendelijk

HMC Bronovo afficheert zich al een aantal jaren als 'seniorvriendelijk ziekenhuis'. Er loopt een team rond dat kwetsbare ouderen, die bijvoorbeeld verward kunnen zijn, extra in de gaten houdt. De nieuwe spoedeisende hulp is nu ook speciaal ingericht op senioren. Zo zijn vijf kamers voorzien van een 'plafondlift' om ouderen met een gebroken heup ('Wij doen 550 heupoperaties per jaar') comfortabel, zonder schokken, op te tillen. ,,We zijn daarbij een samenwerking aangegaan met ambulances, die nu speciale tilbanden gaan gebruiken bij heupfracturen.'' Het licht in de nieuwe behandelkamers is speciaal voor senioren dimbaar. ,,Als je op bed ligt, kijk je recht in de lamp. We kregen daar veel klachten over.''



De oude spoedeisende hulp was al jaren te klein. ,,Die is 30 jaar geleden gebouwd voor 10.000 patiënten per jaar.'' Nu bedient de afdeling 20.000 patiënten en Bronovo verwacht naar 30.000 te kunnen groeien. Qua omvang is de post met 600 m2 nu twee keer zo groot. Nog tot en met vandaag zit de afdeling in een noodgebouw. De nieuwe post is permanent geopend voor alle spoedzorg.