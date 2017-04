A12 dicht door kettingbotsing

Video Rennen, want de Japanse tuin is maar even open

19:03 Een groepje bezoekers dompelt zich onder in de bloemenpracht van de Japanse tuin in Clingendael. De opening van deze bijzondere tuin is elk jaar weer een bijzonder evenement, want je kunt er maar een paar weken per jaar gaan kijken. De tuin is te kwetsbaar om het hele jaar door bezoek te ontvangen.