Snippergroen kopen of teruggeven aan gemeente

Vooral in de Voorburgse wijk Essesteijn hebben veel mensen illegaal stukken gemeentegrond in gebruik. In deze wijk, met woonerfhuizen en hoogbouw uit de jaren 70 en 80, wonen zo'n 6.000 mensen. De gemeente wil dit zogenoemde snippergroen nu alsnog te gelde maken. Bewoners die bewust of onbewust gemeentegrond bij hun tuin hebben getrokken, wordt aangeboden de grond te kopen. Ook kunnen ze het teruggeven aan de gemeente.



Interesse

In Essesteijn hebben zich al 40 bewoners gemeld die interesse hebben in aankoop van 'hun' stukje snippergroen. Ook zijn er 25 bewoners die nu geen snippergroen in bezit hebben, maar wel zo'n lapje grond zouden willen kopen.



,,Zij vragen nu of dat kan'', zegt een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. ,,Maar dit betekent niet automatisch dat alle 65 Essesteijn-dossiers tot verkoop leiden. De gemeente beoordeelt of we de betreffende grond kunnen verkopen en vervolgens kunnen bewoners besluiten ons aanbod te accepteren, of niet.''



De gemeente bekijkt hoe het groen ligt ten opzichte van ander, openbaar groen, verkeer en kabels en leidingen. De prijzen voor de grond zijn door het gemeentebestuur vastgesteld. Is de lap grond kleiner dan 50 vierkante meter, dan geldt per vierkante meter een prijs van 125 euro. Is het stuk grond groter, dan wordt de prijs bepaald aan de hand van taxatie. Alle kosten komen voor rekening van de koper.



Overigens mag de grond niet zomaar worden bebouwd. ,,De meeste groenstroken hebben de bestemming groen.''Na aankoop van het groen stijgt de WOZ-waarde van de woning waarschijnlijk, waarschuwt de gemeente.