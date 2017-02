Snoepjesman laat fietsers afstappen

Tanden poetsen

Maar niet iedereen pakt een snoepje, zo legt hij semiserieus uit. ,,Dan zeggen ze tegen me dat ze net hun tanden hebben gepoetst. Of dat ze moeten afvallen. Maar meestal werkt het wel hoor, en pakken ze alsnog een snoepje.'' Als ze maar lachen. Dat is voor Amadou het belangrijkst. ,,Vooral 's ochtends zijn mensen gefrustreerd en chagrijnig, want dan moeten ze snel op werk zijn. Ik snap dat wel hoor, maar als ze dan mij met mijn snoep zien staan, worden ze weer blij.''



Zijn collega's vinden de actie geslaagd. ,,We laten hem gewoon lekker zijn ding doen, en wij zorgen ervoor dat het daar omheen loopt. Je ziet fietsers echt met een lach afstappen. Hij maakt hun dag door het uitdelen van snoep.'' Amadou werkt nu twee jaar als verkeersregelaar, maar volgens hem staan die niet altijd in een goed daglicht. ,,Ik doe het ook om ons een beetje positief neer te zetten. Ik laat zien dat we het goed bedoelen. Ik wil laten zien dat ik houd van mijn werk, en dat ik er gelukkig van word.''



De werkzaamheden duren nog zo'n twee weken.