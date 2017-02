Sokken, wijn en borden in de stijl van de icoon van De Stijl

Maar die werken kun je niet mee naar huis nemen en een beetje kunstliefhebber laaft zich buiten de musea aan hebbedingen die refereren aan de meester van het weglaten. Het meer bekende werk in de branche van fanmateriaal en handelswaar is al langer te koop in de museumwinkel of via internet: de T-shirts, telefoonhoesjes, de pennen en mokken.



Saaie merchandise, noemt Matthijs de Groot het. Hij heeft met zijn oordeel recht van spreken. Samen met vormgever en innovatief ondernemer Reinier Hamel bedacht hij de Mondriaan-sokken waarvan ze er 24.000 hebben laten maken in Turkije zonder dat er een kinderhandje aan te pas is gekomen.



,,Er gaan er vijf in een doosje, zodat je eindeloos kan combineren en als je er een kwijt raakt, is het ook geen ramp'', zegt De Groot. Hij is conceptontwerper in de culturele sector. Bedenker van de Museumnacht, het Grondwetfestival en meer vernieuwingen in deze sector. ,,Ik wilde nu een concreter product maken. In stijl'', zegt hij verwijzend naar De Stijl.