'Soms stond ik met tranen in mijn ogen te draaien'

Afgebroken

En dat is maar goed ook, vindt de filmmaker, die een groot deel van zijn motivatie voor dit vierluik haalt uit zijn ergernis over wat er de voorbije decennia door toedoen van woekerende projectontwikkelaars allemaal aan moois is afgebroken.



,,Al die dingen die verloren zijn gegaan wilde ik vastleggen. Voor nu. Voor later. Als je in de archieven duikt... Restaurant Seinpost. Dat was als een kasteel zo mooi. Weg! Verschrikkelijk! En wat dacht je van de Keizerstraat? Die was prachtig. Met mooie winkels in plaats van shoarmazaakjes. Waar de mannen aan de ene kant en de vrouwen aan de andere kant van de straat flaneerden. Ze hebben zelfs ooit op het punt gestaan om het Kurhaus te slopen! En al die hofjes - allemaal gesloopt voor spuuglelijke nieuwbouw. Je gelooft het misschien niet, maar soms stond ik met tranen in mijn ogen achter de camera.''



Begrijp hem niet verkeerd: zijn klaagzang komt puur voort uit liefde voor wat er was. Niet om ten koste van alles zijn gelijk te halen. Hij wil bestuurders en projectontwikkelaars die het anno nu voor het zeggen hebben hooguit inpeperen dat je tien keer moet nadenken voordat je één keer de sloopkogel erop afstuurt.



En het tij is gekeerd, stelt Entrop monter vast. Waar hij voor zijn eerste film van het vierluik nog moest bedelen om geld, waren grote reders (zoals Van der Zwan, Den Hulk en Groen) en ook Casino Vitalizee bij zijn slotfilm snel bereid om hem financieel te ondersteunen. Zoals ook de gemeente Den Haag 'substantieel' heeft bijgedragen.



Op 1 februari is de feestelijke première. In het Kurhaus, dat trouwens ook een duit in het zakje heeft gedaan. En dan? Entrop: ,,Dan gaat de film draaien in Muzee. Wat ik wel mooi vind, want die locatie was ooit mijn oude Mulo. Waar ik zes jaar over gedaan heb, maar daar hebben we het verder niet over, haha.''