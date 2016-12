Spanning om baby én een tumor in haar buik

A ncella Goossens (25) is in de wolken als in april een thuistest uitwijst dat ze zwanger is. Twee dagen duurt de euforie tot één telefoontje haar genadeloos van haar roze wolk gooit. ,,Ik hoorde dat op een scan was te zien dat ik een tumor in mijn lever had'', vertelt de jonge moeder, thuis met het zwartharige wondertje Jayce in haar armen en omringd door vriend Mario (28), haar moeder Martina en hond Bella. Het was een goedaardige tumor. Maar de maandenlange periode van angst, onzekerheid, afwachten en stress is er niet minder spannend om. Juist in een periode van je leven dat je dolblij zou moeten zijn vanwege je zwangerschap. ,,Je hele wereld stort in'', zegt Ancella. ,,Ik begreep het ook niet. Ik ben nog zo jong.''



Operatie

,,Er komt zoveel op je af'', zegt haar moeder Martina Dietrich (50). Vragen als: is níet opereren een optie? En zo nee, wat betekent een operatie voor de baby? Wat betekent een ingreep voor de moeder? Er moest met de operatie in elk geval worden gewacht tot de foetus minimaal drie maanden was om het risico op een miskraam te verkleinen.



Maar de tumor groeide ondertussen snel. Op het moment dat hij werd verwijderd in juli was de tumor acht bij zes centimeter, vertelt Ancella. De 15ste juli, de dag van de operatie in het Leids Universitair Medisch Centrum, waarheen Ancella is verwezen door het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag, is een dag die moeder Martina en dochter Ancella nooit zullen vergeten. ,,Het moment dat ik de operatiekamer werd ingereden was wel heel spannend'', zegt de zachtaardige Ancella. ,,Een operatie nam toch risico's voor de baby en mij met zich mee. Ik wilde mijn kindje per se houden."



,,Ik zei tegen de artsen toen Ancella 's ochtends de operatiekamer inging dat ze voor háár moesten kiezen op het moment dat het mis zou gaan'', zegt Martina.



Vijf zenuwslopende uren duurt de operatie, en dat na de angstige weken die er aan vooraf gingen. ,,Vijf uur. Terwijl een ingreep van drie uur was gepland'', zegt Martina. Vooral de twee extra uren doen de spanning tot recordhoogte oplopen. ,,Toen kwam de verlossende mededeling dat ze uit de operatiekamer was en dat de operatie was geslaagd.''



Geslaagd in die zin dat de tumor was verwijderd en het kindje nog in de baarmoeder zat. ,,Het is ongelooflijk hoe ze dat hebben kunnen doen'', zeggen moeder en dochter vol bewondering voor de artsen van het LUMC, die gespecialiseerd zijn in het opereren van zwangere vrouwen. Tot zover: operatie geslaagd.