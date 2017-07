,,We willen vastgelegd hebben dat die 0,7 hectare groen sowieso gecompenseerd wordt'', zegt HSP-fractieleider Peter Bos. De tekst van de motie (of amendement) wordt momenteel opgesteld. Bos: ,,We moeten even kijken naar de precieze vorm.''



De stem van de HSP is van groot belang. De coalitie wil als geheel optrekken bij dit beladen dossier. In ruil voor steun aan de groei van Madurodam sleepte de Stadspartij extra groencompensatie binnen.



Maar na een brief van wethouder Boudewijn Revis (VVD) en het commissiedebat vorige week is de partij er niet gerust op dat de 'groene beloftes' nagekomen worden. Revis vraagt geduld van de HSP tot een bewonersdenktank met een advies komt voor het hele groengebied. Tot die tijd wil de wethouder nog niet aan de slag met de Aletta Jacobsweg en de Ver-Huëllweg.