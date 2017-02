Speciaal centrum voor herniapatiënten

Wieteke in de Schouwburg met Javaans stuk

10 februari Wieteke van Dort keert terug in het theater. Te beginnen in de Koninklijke Schouwburg waar op 16 maart de première is van een Javaanse versie van Igor Stravinsky's L'Histoire du Soldat. Van Dort is de verteller in het theaterstuk. De drie andere rollen worden bezet door drie traditionele Javaanse dansers.