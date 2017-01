Speciaal griepteam zoekt naar bedden voor zieken

Dag in, dag uit steken ze dezer dagen de hoofden bij elkaar, de specialisten van het influenzateam in Haga. De arts-microbioloog, de internist, de chirurg, medewerkers van planning en de manager Acute Zorg breken zich het hoofd over de kwestie: waar leggen we onze patiënten?



HMC (Haaglanden Medisch Centrum) meldde eerder deze week al te kampen met 'extreme drukte'. Er is extra personeel opgeroepen en er zijn extra verpleegafdelingen geopend. In de afgelopen week werden 20 procent meer patiënten opgenomen dan normaal.



Ook het Hagaziekenhuis zag een piek in de afgelopen week. ,,Vorig jaar duurde de griepgolf lang, maar was die minder intens. Nu zijn er heel veel mensen tegelijk ziek'', weet arts-microbioloog Nathalie van Burgel. Dat leidt tot een nijpend tekort aan bedden.



Operaties

Elke dag overlegt het influenzateam hoe het ziekenhuis bedden vrij kan spelen en of de geplande operaties door kunnen gaan. ,,Als een patiënt weg is, wordt de kamer zo snel mogelijk schoongemaakt. Daar zitten we bovenop'', verklaart Artze Prins, hoofd van de Acute Zorg.



Afgelopen week heeft de spoedeisende hulppost een paar keer een tijdelijke opnamestop uitgevaardigd. Ambulances krijgen dan het verzoek niet naar Haga te komen, acute gevallen uitgezonderd. Ook werden enkele niet-acute patiënten doorverwezen, 'tot aan Terneuzen toe, want de hele regio zit vol'.



Het ziekenhuis zat al in beddennood, onder meer door overvolle verpleeghuizen. ,,Er liggen hier zestien patiënten te wachten op een plek.'' Ook een tekort aan verpleegkundigen speelt mee. De griepgolf doet daar nog een flinke schep bovenop.



Hoe lang de epidemie aanhoudt is niet te zeggen. ,,Als het zo snel opkomt, kan het ook snel uitdoven'', aldus arts-microbioloog Van Burgel. ,,Maar er kan ook een tweede golf overheen komen.'' Het Delftse Reinier de Graaf en het Lange Land in Zoetermeer bevestigen ook te kampen met drukte.