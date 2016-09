Speciaal Oktoberfest-bier naar Boterwaag

Het Oktoberfest in Duitsland is gisteren weer van start gegaan. In Den Haag maken we ons op voor ons eigen feestje, over twee weken in de Boterwaag. En daar hoort een typisch biertje uit München bij. ,,We schenken speciaal Paulaner Oktoberfest bier'', vertelt organisator Marco Bijsterbosch.



Het is een speciaal voor het feest gebrouwen blondbier van 6%. In München wordt traditiegetrouw maar 6 verschillende soorten biertjes gedronken, waaronder deze Paulaner-variant. ,,We moeten dus heel hard bier gaan drinken'', aldus Marco met een knipoog. Traditiegetrouw wordt het bier ook in de Boterwaag uit liter-pullen gedronken en worden de grote, bruine tafels neergezet om bestormd te worden.



Artiesten

Het is alweer de negende keer dat het Duitse bierfeest in de Boterwaag wordt georganiseerd. ,,Het is weer groter dan andere jaren, want we hebben er weer een extra stuk terras bij gekregen. Ook zijn er weer nieuwe artiesten aangetrokken'', vertelt Marco.



Otto Wunderbar, Berg Buben en die Grossartige Walter Ego zullen hun opwachting maken. Maar ook Marco zelf zal een plaatje draaien. ,,Het is een guilty pleasure van me. Net zoals het een guilty pleasure is voor de mensen die naar ons Oktoberfest komen.''



Naast het Schlager-feestje kan men 's middags vanaf 12:00 uur schnitzels eten en bratworsten bestellen. De organisator verwacht rond de 5000 mensen te verwelkomen op de dagen 30 september tot en met 1 oktober.