Speciale leraar tegen segregatie

Uit onderzoek van deze krant en DUO Onderwijsonderzoek bleek vorige week dat een aanzienlijk deel van de Haagse leraren en schoolleiders zich zorgen maakt over de toenemende segregatie op hun school. Autochtone en allochtone leerlingen zouden elkaar steeds meer uit de weg gaan en niet-westerse scholieren hebben soms moeite zich aan te passen aan de geldende normen. Ook voelen sommigen zich gediscrimineerd en uitgesloten.



De Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) neemt deze signalen 'uitermate serieus', schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. 'Ik lees in dit onderzoek een oproep van de scholen om ondersteuning. Die oproep neem ik uitermate serieus. Een aanpak vraagt om een inspanning die veel verder strekt dan het onderwijs alleen.'



Er gebeurt volgens haar al veel in Den Haag om alle leerlingen zo veel mogelijk kansen te bieden en de kwaliteit van onderwijs te versterken, vooral op scholen met veel achterstandsleerlingen. Maar er is volgens haar meer nodig. Van Engelshoven doet alvast enkele plannen uit de doeken, die later deze maand gepubliceerd worden in de zogenoemde Haagse Educatieve Agenda. Zo moet de werving van nieuwe leraren zich nadrukkelijk gaan toespitsen op 'urban teachers', die weten hoe zij moeten omgaan met culturele verschillen in de klas en die gemotiveerd genoeg zijn om te werken in een grote stad (met al zijn specifieke problemen).