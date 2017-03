Speeddaten met artsen

De speeddatesessie is onderdeel van een informatieavond op 14 maart in HMC Antoniushove. Het ziekenhuis organiseert de avond in het kader van de internationale darmkankermaand. Tijdens de avond geven specialisten vanuit kraampjes informatie over de alarmsignalen van darmkanker, het belang van vroege opsporing, het doel van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de behandeling van darmkanker.



Bezoekers die een vraag hebben, maar deze te persoonlijk of te beladen vinden om bij een kraampje stellen, kunnen op speeddate. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Darmkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland.