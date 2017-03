Speeddaten met kankerspecialisten

Hoeveel mensen krijgen jaarlijks de diagnose darmkanker in de Haagse regio?

,,Het precieze aantal is nog onbekend. Landelijk gaat het om 15.550 nieuwe diagnoses en vorig jaar behandelden we als HMC ruim 500 patiënten met darmkanker."



Waarom is de bijeenkomst?

,,Maart is het de darmkankermaand bij het HMC. We willen een breed publiek informeren over de ziekte. En dat op een laagdrempelige manier. Vandaar dat we hebben gekozen voor speeddaten."



Hoe bedoelt u dat?

,,Normaal gesproken stellen mensen vanuit een zaal vragen tijdens een informatiebijeenkomst. Maar bij darmkanker kunnen ze zeer persoonlijke vragen hebben, die ze misschien niet stellen in een groep, maar wel privé aan een specialist. Daarom krijgt iedereen de tijd om met specialisten te spreken."



Hoe ziet dat speeddaten er ongeveer uit?

,,Op dit moment zijn er drie specialisten aanwezig: een maag-, darm-, en leverarts, een oncologisch verpleegkundige en een chirurg. Bezoekers kunnen bij hen aanschuiven en per specialist een minuut of drie vragen stellen."



Wat leren bezoekers zoal?

,,Onder meer wat alarmsignalen zijn van darmkanker, het belang van vroege opsporing, het doel van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de behandeling."



Aanmelden via patvoor@haaglandenmc.nl.