Speeddaten op dag van het fotoboek

Voor wie is deze manifestatie bedoeld?

,,Voor iedereen die belangstelling heeft voor fotografie, maar in het bijzonder voor documentairefotografen die bijzondere projecten willen doen.''



Wanneer is een project bijzonder te noemen?

,,Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een tentoonstelling van Claudia Heinermann. Die is op zoek gegaan naar zogenoemde wolfskinderen, kinderen die na de oorlog in de bossen tussen Duitsland en Polen terecht zijn gekomen en daar zijn opgegroeid. Zoveel jaar na dato heeft zij ze weer opgezocht.''



Welke problemen heeft de documentairefotograaf?

,,Het vinden van financiers lukt vaak nog wel. Het uitgeven van fotoboeken gebeurt meestal in eigen beheer, maar dan is de distributie het probleem. Veel fotografen hebben stapels onverkochte boeken onder hun bed liggen. Op deze dag brengen wij ze in aanraking met uitgevers, vormgevers en tekstschrijvers. Dat gebeurt via speeddates.''



En er worden ook boeken verkocht?

,,Ja, zo'n aanbod aan fotoboeken als hier zondag is, vind je nergens anders. Voor de liefhebber valt er dan ook veel rond te snuffelen.''



Het Nutshuis is er toch voor de amateurs?

,,Dat wordt vaak gedacht omdat Culturalis, een organisatie voor amateurkunst, hier lang in het pand heeft gezeten.''



De toegang kost 5 euro 'inclusief een consumptiebon voor koffie, thee of sap'. Fotografen zijn geheelonthouders?

,,Zeker niet. We hebben ook een bar waar een biertje wordt geschonken, maar daar moet de bezoeker extra voor betalen.''