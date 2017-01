Spelen op plein van 1,2 ton

Betrokken ouders van leerlingen van basisschool Het Volle Leven in Scheveningen hebben een stichting in het leven geroepen om een uniek schoolplein voor hun kinderen te creëren. Het schoolgebouw aan de Rijslag wordt volledig vernieuwd. Met het bouwbudget van de school kunnen enkel het gebouw zelf en de herbestrating van het plein worden gefinancierd.



,,Het schoolplein van Het Volle Leven is tien keer zo groot als een gebruikelijk plein in het basisonderwijs. Het ligt in een groene omgeving en wij als ouders zouden het zonde vinden als op deze mooie locatie een betonen vlakte terugkomt", vertelt Rutger-Jan Hebben, voorzitter van de stichting. ,,Daarom zijn wij de stichting Vrienden van Het Volle Leven gestart om zo een geldbedrag van 120.000 euro in te zamelen voor een bijzonder schoolplein waar onze kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Het is toch fantastisch als ze midden in de grote stad in het groen bezig kunnen zijn."



Het Volle Leven heeft zich voorgaande jaren altijd al ingezet voor extra activiteiten voor de kinderen. Directeur Richard Young meent dat er nu wel vernieuwing nodig is. ,,Met de dierenweide, de moestuintjes en de tovertuin hebben we als school altijd wat extra's voor de kinderen gedaan. Verder stonden er gewone speeltoestellen op het plein, maar deze waren inmiddels allemaal afgekeurd. Het idee van de betrokken ouders om een uniek schoolplein te creëren kwam dus als geroepen."



De school is in samenwerking met een landschapsarchitect en een werkgroep tot een ontwerp voor het plein gekomen. In het ontwerp is het plein opgedeeld in drie delen: de bostuin, het sportplein en de ontdektuin. In de bostuin maken de kinderen kennis met de natuur, op het sportplein kunnen ze in de pauze en tijdens de gymlessen sporten en in de ontdektuin zijn allemaal tunneltjes en gangetjes waar de jongere kinderen hun zintuigen kunnen ontwikkelen.