Spike herleeft op zijn oude Puch zijn jongensdroom

De meeste van de Pucheigenaren zitten nog regelmatig op hun brommer. Ze wisselen tijdens de 28ste Kouwe Klauwe ervaringen uit en bewonderen elkaars exemplaren. Er wordt hier en daar zelfs nog even aan een Puch gesleuteld. ,,Heeft er iemand een inbussleutel voor me?"



Een Puch rijden, is een verslaving. Ras-Hagenaar Bas van den Hoven werd vier jaar geleden tijdens een ritje langs de Vliet geschept door een auto. Zijn Puch was finaal doormidden, niet meer te gebruiken. Van den Hoven (60) liet het er niet bij zitten. Puchs worden sinds 1985 niet meer geproduceerd, maar hij haalde overal onderdelen vandaan en bouwde er zelf weer een.



Negen exemplaren

Siebe Visser, schoonzoon van de organisator van het evenement, Olga Kat, (foto) heeft zelfs negen exemplaren en gaat dagelijks met de brommer naar zijn werk. ,,We zijn een echte Puchfamilie. Ik heb mijn vrouw ook leren kennen via de Nederlandse Puch- en Tomasclub."



Schoonmoeder Olga is deze zondag, op haar 62ste verjaardag, de grote aanjager. Iedereen kent haar en de begroetingen zijn hartelijk. Ze was zeventien jaar toen ze op haar Puchje in haar eentje Europa introk.



,,Ik ben drie jaar weggebleven. Ik had tabak van Nederland, al dat geouwehoer. Ik was op mijn brommer een attractie in het buitenland. Ik ben onder meer door het binnenland van Spanje getrokken. Dat zou ik nu niet meer durven."



Uiteindelijk vertrekken ze met z'n bijna driehonderden vanuit Scheveningen naar de vertrouwde eindbestemming, Het Plein in het centrum. Vroeger vormden ze één grote colonne, maar dat mag niet meer van de politie. Ze moeten in groepjes van vijftien rijden. Di-rect-gitarist Spike vindt dat maar raar. ,,Kom op, dit zijn onschuldige Puchies, we doen niemand kwaad."