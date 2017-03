Spil in drugszaak spoorloos

B. is een belangrijke spil in het drugsnetwerk dat de politie in september oprolde. Hij vormt de link tussen drie verschillende appartementen aan de Hellingweg. Daar vond de politie onder meer een half miljoen euro, 171,6 kilo van de synthetische drug mdma - goed voor 1.370.000 pillen - en 9 kilo van het levensgevaarlijke chrystal meth.



Het onderzoek begon in januari nadat in De Lier een groot drugslab was gevonden. Rechercheurs ontdekten dat de leveranciers van het lab na de ontmanteling met grondstoffen bleven rondrijden en zetten een groot onderzoek op.



Bij de actie in september werd op 17 locaties een inval gedaan. In totaal werden negen verdachten gearresteerd. Vier van hen zitten nog vast, waaronder een Hagenaar die grondstoffen reed.



B., die ontsnapte door een vals identiteitsbewijs te laten zien, is het tot nu toe gelukt onder de radar te blijven. Zijn vriendin is wel weer vrij. Ook de man van Amerikaanse herkomst bij wie het geld lag, mag in vrijheid de rechtszaak afwachten.