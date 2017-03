'Spils' moet derde helft redden

Het doel is simpel: de gezellige derde helft in de sport in stand houden. Dat fenomeen zit in de verdrukking, nu de gezondheidscultuur de overhand krijgt. Steeds meer sporters drinken na hun training en wedstrijd een spaatje of, nóg saaier, gaan meteen naar huis.



,,Daarom wilden we een minder ongezond biertje creëren", vertelt Zoï Alblas. ,,Ik zeg niet dat het meteen alles oplost, want het blijft alcohol. Maar het is voor sporters wel een beter alternatief."



Het was aanvankelijk slechts een studieopdracht voor Zoï en twee medestudenten, Merle Drommel en Sten Boehlé. Ze zijn bezig aan hun derde jaar sport, management en ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Het 'sportbiertje', dat de naam Spils heeft gekregen, is echter zo geslaagd dat het nu in de handel is gebracht. ,,We kregen erg positieve reacties", zegt Zoï. ,,We hebben medestudenten en sporters gevraagd wat ze er van vonden."



Brouwer

Een docent bracht de drie in contact met George Gregoire, een brouwer uit Hoorn. Hij verwerkte de wensen van de studenten. Ze mochten in december 'hun' brouwsel komen proeven. ,,Heel erg lekker", oordeelde Zoï. ,,Het is een vrij licht en jong biertje."



Spils smaakt inderdaad echt naar bier, en het bevat ook nog extra vitaminen en mineralen én minder alcohol en calorieën. Het alcoholpercentage van een gewoon biertje ligt tussen de 4 en 5 procent, die van Spils iets minder dan 2 procent. En ook qua calorieën is het aantrekkelijk,19 per 100 milliliter.



Het grootste voordeel is echter volgens de studenten dat het koolzuurgehalte laag is, prettig voor een sporter die net een inspanning heeft geleverd. ,,Vaak borrelt een biertje meteen na de training of wedstrijd behoorlijk in je maag."



Vocht

Er is 600 liter van het nieuwe vocht gebrouwen, goed voor 1.500 flesjes. ,,Minder kon er niet worden gemaakt", vertelt Zoï. ,,Dat maakte het onwijs spannend. Als het niet lekker zou zijn, dan waren we ons geld kwijt geweest. Maar de brouwer stelde ons steeds gerust. Hij verzekerde ons dat we een goed recept hadden en dat het allemaal wel goed zou komen."



Ze investeerden 'een paar duizend euro', geld dat ze onder familie en vrienden inzamelden.



De studenten hopen met name dat sportverenigingen en bedrijven Spils zullen omarmen. Wie het sportbiertje wil proberen, kan het via de website (www.spilsbier.nl) bestellen. Een flesje kost €1,90, een sixpack €11,40 en een doos met 24 flesjes €42. Intussen willen de enthousiaste bedenkers hun pilsje verder ontwikkelen, er nog meer biersmaak in krijgen. Vandaar dat ze binnenkort weer op bezoek gaan bij brouwer Gregoire.