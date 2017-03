Spinningmarathon Klimmende Règâhs in strijd tegen kanker

Deze Haagse/Nootdorpse fietsvrienden, onder wie Rick Romijn, de side-kick van Radio 538-presentator Edwin Evers, gaan in juni de Alpe d'Huez beklimmen. Het is één van de evenementen die worden gehouden door de fietsvrienden om aandacht en geld te vragen voor de strijd tegen kanker.



Liefhebbers kunnen zich nog inschrijven voor de spinningmarathon. De start is om 14.00 uur, de finale staat gepland rond 17.00 uur. Deelnemers kunnen drie uur fietsen, maar er is ook een mogelijkhed om een fiets te delen met iemand. Deelname kost voor één fiets 35 euro, of je nu met meerderen fietst of alleen. De fietsers mogen ook méér doneren. Na afloop staat er voor elke deelnemer een stamppotje klaar om weer op krachten te komen. Reserveren kan via spinning@regahs.nl.