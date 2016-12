'Spoeddebat met Wijsmuller over vertraging cultuurcomplex'

,,Wijsmuller laat te veel onduidelijk, wat is dit voor een vaag gedoe'', vindt Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar. Net als de PVV wil Dubbelaar snel een debat over de brief van vanmiddag waarin Wijsmuller aankondigt dat het cultuurpaleis zeker een jaar later klaar is. Ook dreigt er nog een hoger prijskaartje door onenigheid met de bouwers. ,,Wat ons betreft haalt Wijsmuller de kerst niet'', zegt PVV-raadslid Daniëlle de Winter.



Coalitiekritiek

De commentaren op Wijsmuller klinken breder in de raad. D66-fractieleider Robert van Asten is tevreden dat de welstandscommissie akkoord is met de plannen, maar wijst erop dat er 'geen concessies' gedaan mogen worden 'zowel aan de binnen- als buitenkant': ,,Afspraak is afspraak." Raadsleden plaatsen vraagtekens bij de financiële risico's door de nog lopende twist met de bouwers. ,,De wethouder zegt dat er nog 'enkele discussies' spelen maar onduidelijk is welk risico de gemeente nu loopt'', zegt VVD-raadslid Frans de Graaf.



'Geen zekerheid'

Oppositieraadslid Pieter Grinwis (CU/SGP) vreest dat die onzekerheid nu tot de zomer duurt. ,,Zolang het geschil tussen de gemeente en de bouwers niet is opgelost, heben we geen zekerheid over extra kosten. Terwijl de trein - met vertraging - doordendert.'' De HSP van Wijsmuller is wel tevreden ,,Het plan zoals het er nu ligt is zoveel beter dan het Spuiforum. Ik ben ontzettend blij dat deze nieuwe aanpak werkt'', zegt HSP-fractieleider Peter Bos.