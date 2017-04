Spontaniteit voert de boventoon

Roberto is gepensioneerd, Carolien zit dicht tegen haar pensioen aan. ,,Op zo'n moment ga je denken: wat als?'', vertelt Roberto. Vorige kerst zei hij ineens, ins Blaue hinein, dat als er een plek is waar hij nog wel eens zou willen wonen, dat dat Beesd, een dorpje in de Betuwe, zou zijn. Hij was er kortgeleden met een kennis geweest. En ook als kind bleek de kleine Roberto er een vakantie te hebben doorgebracht.



Met die informatie ging Carolien later die avond zonder al te veel intenties op Funda kijken. Maar wie niet (echt) zoekt, blijkt vaak toch te vinden. ,,Al vrij snel stuitte ik op een heel leuk dijkhuisje langs de Linge. Eigenlijk zijn we meteen gaan kijken en waren direct enthousiast. Het ging allemaal heel spontaan en snel.''



Soepel

Zo soepel en ongecompliceerd was de koop van het huis in de Van Bleiswijkstraat, nu bijna 25 jaar geleden, eigenlijk ook. Het stel woonde in Haarlem, maar wilde voor werk verhuizen. Zij kreeg een baan bij het COA in Den Haag, hij ging als chef-kok aan de slag in Rotterdam. Een collega van Carolien vertelde dat dit huis, dat van haar vader was, te koop stond. ,,Het huis was weer van zijn vader geweest en dus altijd in de familie gebleven. Hij wilde geen makelaar en had het huis zelf getaxeerd. Hij noemde een prijs, die ons vrij laag in de oren klonk. Na enig beraad hebben we het toen gewoon gedaan.''



Roberto vult aan. ,,Later bleken er nog wel wat gebreken te zijn. Maar we hebben het huis gemoderniseerd en hier en daar weer in ere hersteld. Bouwkundig is het nu helemaal goed in orde, met behoud van alle originele details.''



De Van Bleiswijkstraat ligt in het Statenkwartier, even verderop woonde ooit Willem Drees en bij het stoplicht kon je zomaar de net afgetreden burgemeester Van Aartsen treffen. Maar naast bestuurders wonen hier ook kunstenaars en jonge gezinnen. En op een steenworp afstand van de Frederik Hendriklaan heb je hier alle voorzieningen bij de hand.