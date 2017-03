Spookrijder kwam om bij ongeluk A4

Politie in Voorburg jaagt op fietsendieven

8:56 De politie in Leidschendam-Voorburg gaat deze week 'zichtbaar en onzichtbaar' jacht maken op fietsendieven. Het is een reactie op de golf van diefstallen van met name duurdere fietsen, zegt een politiewoordvoerder. De fietsen worden met een valse sleutel van het slot gehaald en meegenomen.