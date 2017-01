Sporten bij hockeyclub HGC met kinderen vluchtelingen

Het is de tweede keer dat de hockeywereld de sportdag 'Meetn-Move' organiseert om Nederlandse kinderen in contact te brengen met kinderen die zijn gevlucht uit oorlogsgebied.



Het evenement is van de Stichting Dutch Integration Group, waarvan oudinternational en HGC-captain Floris van der Linden voorzitter is. De stichting laat kinderen kennismaken met leeftijdgenootjes met een andere achtergrond.