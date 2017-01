Sportschool Kneet's Gym in de problemen

,,In de buurt van de gym zijn prijsvechters als Fit For Free gekomen. Ook is er betaald parkeren ingevoerd'', verklaart Peter Knetemann, eigenaar van de sportschool zijn financiële problemen. ,,We proberen hopeloos te overleven.''



Hij heeft vandaag op de facebookpagina van Kneet's een oproep geplaatst. Daarin vraagt hij vrienden, sporters en anderen om hulp. 'Wij hebben dringend geld nodig om voort te kunnen bestaan. De Belastingdienst heeft besloten om de gym te verkopen', valt te lezen. Het moment van de verkoop moet donderdag 12 januari om 11.00 uur plaatsvinden.



Dankbaar

'Degene die onze gym een warm hart toedraagt, vertrouwen in ons heeft na 40 jaar en zo vriendelijk zou willen zijn om ons financieel te steunen, zouden we bijzonder dankbaar zijn.' Mensen die geld geven worden gecompenseerd door bijvoorbeeld contributie en sportvoeding.



Het bedrag dat de sportschool de belastingdienst schuldig is, is 25.000 euro. 'En dat kunnen we op dit moment niet betalen.' ,,Ik heb nog geprobeerd een betalingsregeling te treffen, maar dat werd afgewezen.''



Om toch nog iets te proberen, plaatste Knetemann vandaag de oproep op Facebook. ,,Daar heb ik al een hoop leuke reacties op gekregen.'' Hij blijft ondanks alles strijdbaar. ,,We blijven vechten voor ons voortbestaan.''