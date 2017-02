Spreekuur voor jonge diabetici

Internist-endocrinoloog Maarten van Aken: ,,Het is heel belangrijk dat ze blijven komen. Op de langere termijn lopen ze risico's.''



Kinderarts-endocrinoloog Daniëlle van der Kaay vult aan: ,,Als het niet goed gaat, kunnen er later bijvoorbeeld hart- en vaatproblemen of nierproblemen ontstaan.'' Van Aken: ,,Als de bloedsuiker te laag wordt, kun je in het ergste geval in coma raken.''



Zodra kinderen 18 worden gaan ze van de kinderarts over naar een arts voor volwassenen. Die laatste neemt patiënten minder bij de hand. Ze moeten ineens zichzelf 'managen'. En daar gaat het soms mis. In combinatie met het feit dat ze voor het eerst op eigen benen gaan staan.



,,Ze gaan uit huis, gaan een opleiding volgen, beginnen aan hun eerste baan. Ze hebben zoveel aan hun hoofd op deze leeftijd'', verklaart diabetesverpleegkundige Annemiek Wubben.



Om te stimuleren dat ze ondanks de roerige levensfase tóch op controle blijven komen, is Haga het speciale spreekuur voor jongeren met diabetes type 1 gestart. Daar zijn zeven mensen aan verbonden. Naast de eerdergenoemde drie zijn dat een psycholoog, een diëtist, een kinderdiabetesverpleegkundige en een poli-assistente. Wubben: ,,Het is een combinatie van de mensen die in het Juliana Kinderziekenhuis werken en medewerkers van Haga. Zo is het deels nog vertrouwd en kunnen ze ook wennen aan de nieuwe gezichten.''



Type 1

Het spreekuur is bedoeld voor jongeren van 18 tot 25 jaar. En dan alleen met diabetes type 1, een vorm van suikerziekte, waarbij een patiënt zelf geen insuline kan aanmaken. Zonder die stof kun je niet leven, want die regelt de bloedsuikerwaarden in het bloed. Het is heel wat anders dan diabetes type 2, waarbij het lichaam niet meer goed reageert op insuline. Een ongezonde leefstijl heeft hier invloed op. Dat geldt niet voor diabetes 1.



Nu komen er 30 patiënten op het jongerenspreekuur. Binnenkort gaan er nog eens 30 over. Het Juliana Kinderziekenhuis ziet zo'n 300 kinderen met type 1 diabetes.