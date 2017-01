Spuiforum-debat: Wijsmuller mag blijven na rode kaart oppositie

De PVV en Groep de Mos en de SP kwamen met een motie van wantrouwen. ,,Komt er nu weer een lijk uit de kast? De claims in het AD komen als donderslag bij heldere hemel'', zei SP-raadslid Aisha Akhiat. Deze krant meldde zaterdag namelijk dat gemeente en bouwers met elkaar in de clinch liggen over 8 miljoen euro aan discussiepunten. De motie haalde slechts 10 van de 43 stemmen.



Clinch

De exacte financiële gevolgen van de miljoenenstrijd zijn nog onduidelijk. De oppositiepartijen vragen opnieuw om een onderzoek naar de gang van zaken. ,,Een pas op de plaats is verstandig'', zegt GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns.



,,Straks is de stroppenpot al geplunderd voordat we goed en wel met de bouw zijn begonnen'', zei raadslid Pieter Grinwis (CU/SGP). Grinwis komt met een voorstel om beter inzicht te krijgen in de financiën van het project.



HSP-fractieleider Peter Bos was juist positief: ,,Ik heb er steeds meer vertrouwen in. Er is een prachtig ontwerp, de welstand en de instellingen zijn akkoord. Het financiële plaatje kan nog best meevallen: misschien hoeven we geen beroep te doen op de stroppenpotten.''