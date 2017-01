Een goede omgang met je buren is een voorwaarde voor een prettige woonomgeving. Daarom is het beter om als Hagenees de gemeente Leidschendam-Voorburg even te mijden. Ze zijn woest op ons en met reden: ineens doemt een knoert van een gedaante op aan de rand van de Leidschendamse Zeeheldenwijk.



Ik schrok mijzelf ook een rolberoerte toen ik een week geleden langs deze windmolen reed. Ik geloofde mijn ogen niet, maar het was donker en ik heb slechte ogen. Bij daglicht, een week later, bleek het geen futuristische fata morgana: er staat écht een huizenhoge turbine in het landschap. Eén windmolen.



Hoeveel energie die genereert weet ik niet, maar in ieder geval veroorzaak 'ie een hoop slechte energie: bij buurgemeente Leidschendam-Voorburg is de vlam in de pan geslagen. Ondanks verzet tot aan de Raad van State is een foeilelijke windwapper geplaatst. Een stukje niemandsland dat Den Haag nog braak had liggen is opgeofferd ten faveure van de Haagse stroomvoorziening.



De buren braken van ellende. Terecht. Ik dacht dat die krengen ergens in de Flevopolder stonden, maar ze rukken op, gelijk de Triffids in het beroemde science-fictionboek van John Wyndham of de strompelende zombies uit tv-serie The Walking Dead: ze staan nu op je stoep.



De windturbine leidt tot hevig verzet en zorgt vooral voor turbulentie op een plek waar je het niet wilt: bij de buren. Ik vind dat wij die windmolen, met welgemeende excuses, weg moeten halen en neer moeten zetten op een plek waar de laatste tijd veel wind is. Wat heet, waar stormen woeden: de bouwput van het Spuiforum. Nu het Cultuurpaleis pas op z'n vroegst in 2020 klaar is, kan er de komende drie jaar een windmolen worden gestald.