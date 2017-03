Stad Den Haag profiteert van populariteit verkiezingen

Het Binnenhof, natuurlijk. Buitenlandse cameraploegen willen op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen graag verzekerd zijn van een mooi plekje rond het centrum van de Nederlandse politiek.



Bekende zenders als Al Jazeera en CNN hebben hun komst naar de hofstad al vroeg gemeld. Net als de Duitse zenders RTL en ZDF. Ook grote persbureau's als Reuters en AP komen opdraven. En een paar minder bekende namen als IHA-broadcast Services uit Turkije en Eurovision, dat kennelijk meer doet dan alleen maar het songfestival.



Plein

En dat zijn alleen nog maar de media die per se met hun camera's bij het Binennhof willen staan. Of op het Plein. ,,Ook daar hebben we aanvragen voor gekregen'', zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Dat is evengoed een aantrekkelijke locatie.''



Tot zover de internationale belangstelling voor deze vaste locaties. Want er zijn ook nogal wat zenders die gewoon op zoek zijn naar een leuk stembureau om te filmen. Er kwamen onder meer al verzoeken van media binnen uit Tokio, China, Japan, Oostenrijk en België.



Populistische golf

,,De belangstelling voor de Nederlandse verkiezingen is groter dan anders'', weet een Haagse voorlichter. ,,Iedereen wil na de verkiezing van Trump tot president van Amerika graag weten of de populistische golf ook Europa aan gaat doen.''



De gemeente verwacht dat journalisten en cameraploegen op 15 maart ook op eigen houtje naar Den Haag komen. Bij stemlocaties mag vrijelijk gefilmd worden. ,,Toestemming is dus eigenlijk niet nodig,'' weet de woordvoerder.



Stadsboerderij

Soms bellen buitenlandse media ook voor tips. Dan verrast de gemeente ze graag. Zoals met het stembureau bij de stadsboerderij. ,,Vinden ze leuk, met die dieren erbij. Of die bij het Gemeentemuseum. Dan pikken ze gelijk de Mondriaantentoonstelling mee. Dat is voor ons mooi meegenomen.''