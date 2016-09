Stad krijgt komende jaren 20.000 nieuwe woningen

Gemiddeld moeten de komende jaren ieder jaar 2000 tot 2.500 nieuwe woningen extra komen in Den Haag. Op die manier moet de bevolkingsgroei opgevangen worden. De verwachting is dat er jaarlijks 4.000 nieuwe inwoners komen. De komende 25 jaar groeit de bevolking in de stad zelfs met 60.000 tot 100.000 inwoners.



In de plannen staan ook locaties waar het mogelijk zou zijn om de woningen te realiseren. Het centrum, Binckhorst, Escamp en Scheveningen zijn door het college aangewezen als gebieden waar bouwtransformatie en eventueel hoogbouw mogelijk is.



Plan

Maandenlang is gewerkt aan een nieuwe Agenda Ruimte voor de Stad, onder regie van wethouder Joris Wijsmuller (bouw, HSP). De agenda wordt door het voltallige stadsbestuur toegelicht. Dat geeft het belang aan van het thema. Het gebeurt zelden dat het complete college een plan presenteert.