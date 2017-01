Stadhuis schittert in primaire kleuren

De Nederlandse kunstbeweging De Stijl bestaat dit jaar 100 jaar. Eén van de bekendste gezichten van deze abstracte stroming was Piet Mondriaan, die werkte met de kernmerkende horizontale en verticale strepen en slechts primaire kleuren gebruikte. Om onder anderen hem te eren worden er gele, blauwe en rode vlakken aangebracht op het stadhuis.



Wethouder Karsten Klein is euforisch over het nieuwe kunstwerk. ,,Van plan naar uitvoering. Geweldig!'' jubelt hij. De gemeente hoopt in dezer dagen het kunstwerk af te krijgen, 'maar dat ligt ook aan het weer.' ,,Als het regent, gaat het beplakken natuurlijk niet en wordt het uitgesteld. We hopen het donderdag af te hebben.''



De kleurvlakken blijven het hele jaar op het stadhuis zitten.



Op meerdere plekken in de stad wordt de kunstenaar geëerd. Onder andere bij het Binnenhof staan vlaggen met de kleurvlakken. Op 12 februari wordt het Gemeentemuseum gratis opengesteld.