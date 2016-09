Stadsgeluk

Puur geluk: een onbereikbaar streven. Momenten van geluk, die kennen we allemaal. Maar je moet het wel zien en dat kun je overlaten aan Vincent Dekkers. Vincent is de kersverse stadsfotograaf van Leiden. Hij gaat een jaar lang op zoek naar geluk in de openbare ruimte. 'Het is de zoektocht ernaar die ons bindt', zegt Vincent.



De geboren Rotterdammer merkt nog iets bijzonders op: 'Mensen in Leiden zijn goed benaderbaar en nemen de tijd voor je. Dat is anders in Rotterdam.' De beter geïnformeerde regiogenoot, zoals u en ik, wist dat allang.



De Leidse bevolking staat bekend als een aaibaar, simpel denkend, maar goedlachs volkje. Een soort volk van Laaf. Leeijenaais, zoals zij zichzelf noemen, zijn de Hobbits van Zuid-Holland. Ronde buikjes (m/v), bier binnen handbereik, geen spatjes. Neem het 3 oktoberfeest: Leids Ontzet biedt zat materiaal voor de geluksfotograaf. Zeg maar gerust: ladderzat.



De meeste foto's worden gemaakt op gelukkige momenten. Bijvoorbeeld van een bruidspaar of een mooi opgemaakte schotel in een restaurant. Beide veranderen vrij snel in een rotzooitje, maar dat maakt niet uit: het moment was een moment van puur geluk.



Soms moet je anders kijken naar hetzelfde om geluk te ontdekken. Andersdenkend door het leven gaan brengt veel meer gelukkige momenten dan stuursdenkend te bestaan. Laat vooral ook toeval toe als u een gelukkig moment wilt ervaren. Geluk wordt vaak per ongeluk ontdekt. Niet erg, veel dingen zijn per ongeluk ontdekt. Zoals penicilline. Of Amerika.



Stiekem ben ik natuurlijk stikjaloers op het idee van een geluksfotograaf. Ik begreep uit het nieuws dat ons college van b en w vijftig miljoen heeft gevonden om te investeren. Het moet mogelijk zijn hierin een budget te vinden voor de eerste Haagse geluksfotograaf. Hij of zij kan dan een jaar lang aan de slag, op zoek naar gelukkige momenten in Den Haag. Het hoeft niet veel te kosten: ik denk dat 'ie binnen twee maanden klaar is.