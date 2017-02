Stadspartij tegen expansie Madurodam

Al maanden is er overleg gaande tussen het miniatuurstadje, de gemeente en omwonenden over uitbreiding van het park. Aanvankelijk wilde Madurodam ruim vier hectaren van het achtergelegen bos bij zijn gebied betrekken. In een nieuw compromis zou het gaan om 0,7 hectare.



Een petitie om ook dat tegen te houden heeft inmiddels al bijna 2.500 handtekeningen opgeleverd. Natuur- en belangenorganisaties rond de Scheveningse Bosjes zien graag dat Madurodam door efficiënt grondgebruik de uitbreiding op eigen terrein realiseert, onder meer met ondergrondse paviljoens. Wat de HSP betreft worden zulke opties eerst beter onderzocht, alvorens de partij toestemming geeft aan het expansieplan.



,,We willen graag constructief meedenken over uitbreidingsplannen die niet ten koste van de natuur gaan'', aldus HSP-raadslid Gerwin van Vulpen. ,,Eind vorig jaar hebben we binnen de gemeente een nieuw groenbeleid vastgesteld. Deze plannen zijn in tegenspraak met de gemaakte afspraken. Als we daar nu al van afwijken, wat zijn die dan waard?''