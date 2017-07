Staedion blijft bij vervanging boilers

Bestuurder oldtimer gewond na aanrijding lichtmast

12:01 Een automobilist is gisteravond met zijn oldtimer, een Chevrolet, op de Noordsingel in Leidschendam van de weg geraakt en tegen een lichtmast tot stilstand gekomen. De bestuurder raakte hierbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.