Staedion pakt woningen in Mariahoeve en Zuidwest aan

Bij de renovaties worden onder meer open verbrandingstoestellen vervangen door veilige installaties. Verder komt er mechanische ventilatie in de huizen, die tevens beter worden geisoleerd. In ieder geval bij het groot onderhoud in Mariahoeve wordt bij huurblokken aan het Robertaland, Gradaland en Isabellaland zowel de binnen- als buitenkant van de complexen aangepakt.



Onderhoud

Daarnaast belooft Staedion aan circa 7.000 woningen onderhoud te plegen. Bij deze onderkomens wordt dan bijvoorbeeld dit jaar het enkel glas vervangen door dubbelglas of een cv-installatie geplaatst.

Staedion realiseert in vier jaar tijd om en nabij de 600 nieuwe betaalbare huurwoningen. Driehonderd daarvan worden dit jaar opgeleverd. Zo worden halverwege deze maand 51 sociale huurwoningen opgelveverd, rond de zomer komen daar 72 woningen bij in het Energiekwartier, voorheen Regentesse-Zuid geheten.



Verder zijn de sloopwerkzaamheden voor de ontwikkeling van 243 sociale huurwoningen aan de Coevorden- en Haveltestraat in volle gang.

Staedion verhuurt in Den Haag ruim 36.000 woningen en 4.000 overige objecten, zoals winkels, bedrijfsruimten en garages.