De logica van Ome Ed is onnavolgbaar. Zeker als er een paar kouwe kletsen in zijn huig zijn verdwenen. Aan de stamtafel van onze snackbar heeft iedereen een mening, maar de hersenkronkels van Ome Ed zijn somtijds verbazingwekkend. Sinds zijn vriendin Elsje naar Torremolinos is afgereisd voor haar vakantieliefde Alejandro is Ome Ed alleen.



Dochter Samantha heeft zojuist haar moeder gesproken via Skype en maakt zich zorgen. Elsje is hoteldebotel van Alejandro. ,,Ze is zo mak als een lammetje, ze eet uit zijn hand", moppert Samantha. ,,Dat scheelt in ieder geval in de afwas'', bromt Ome Ed. ,,Ik heb zelf ook een stuk minder rotzooi in de keuken. Ik vreet elke dag Po-on."



Po-on is de naam van onze buurt­Chinees op het Stuyvesantplein. Dat móeten wel goede ondernemers zijn: wie met het woord 'po' in z'n naam een afhaalchinees runt, heeft blindelings vertrouwen in z'n kookkunsten. ,,Ik eet dus veel varkensvlees en dat houdt me rustig", verklaart Ome Ed. Met een soepele beweging van de aansteker van zijn boezemvriend Gerard plopt hij de kroonkurk van een flesje Spa Geel. ,,Dat jij nog zaken durft te doen met een Chinees", zegt Gerard. ,,Daar denkt meneer Van Tintelen heel anders over."



Dick van het Tintelen is de shirtsponsor van ADO. Hij eist zijn geld terug van clubeigenaar Hui Wang, die had beloofd om reclame te maken in China. Van Tintelen verkoopt, hoe kan het anders met zo'n naam, een spiercrème. ,,Starbalm, goed voor spieren en gewrichten", papegaait Ome Ed de reclameslogan van het bedrijf. ,,Niet geschikt voor je Wang", roept hij er achteraan.



,,Ik zou willen dat er een spiercrème was voor me dármgewricht", klaagt Gerard. ,,Sinds ik terug ben van vakantie heb ik weer een flinke buik staan. Misschien helpt Starbalm ook tegen mijn campinggezwel." Hij wrijft over zijn bolle gevaarte en stelt plompverloren een vraag. ,,Hoe ken je drie kilo vet 'r goed uit laten zien?" Het antwoord van Ome Ed is als altijd verbazingwekkend. ,,Zet er een tepel op."