Start-up comedy brengt Hagenaars naar Diligentia

Anderen, zoals Mies Bemelot Moens (71) en Guus van de Beek (74) namen na afloop nog een versnapering en een broodje. Dat kan altijd tot 10.00 uur. De twee Haagse senioren schoven gisteren voor de tweede keer aan. Aanvankelijk dachten ze alleen pensionado's zoals zijzelf aan te treffen. ,,Omdat jonge mensen altijd haast hebben. Maar het is gemêleerd, met meer jonge dan oude bezoekers'', weet Van de Beek inmiddels.



,,We vonden het een gek idee, maar je komt blij en vrolijk hier vandaan'', zegt Bemelot Moens. ,,De eerste keer hadden we René van Meurs. Dat was zo leuk dat we later naar zijn avondvullende voorstelling zijn gegaan.''



Meer open

Deze woorden klinken als muziek in de oren van Mariette van Solingen van Diligentia. Twee vliegen in één klap. Maar de hoofdreden om Start-Up Comedy - met telkens een andere grappenmaker - te organiseren is 'om te onderzoeken wanneer het theater nog meer open kan zijn'. ,,Brunch- of lunchconcerten kennen veel mensen al. Dit is net een slagje anders en we kunnen het een vaste plek in de programmering - iedere eerste maandag van de maand - geven. Die regelmaat is belangrijk om het tot een succes te laten uitgroeien. Anders wordt zo'n nieuw evenement onoverzichtelijk voor mensen en moeten we telkens veel reclame maken om het programma onder de aandacht te brengen.''