Statiegeld tegen plastic afval in zee

Waarom is dit aantal zo belangrijk in uw strijd?

,,Het is een prachtig getal. Mijn streven was 40.000, het minimum dat nodig is om een burgerinitiatief te beginnen.''



U gaat de handtekeningen aanbieden in de Tweede Kamer?

,,Ja, op 14 februari, voorafgaand aan het algemeen overleg circulaire economie waar het onderwerp statiegeld op de agenda staat.''



Hoe groot schat u de kans dat de politiek uw suggestie gaat overnemen?

,,Een groot aantal partijen steunt het voorstel. Het hangt af van het CDA, de VVD of PVV. Ik zou niet weten waarom die tegen moeten zijn, want zwerfafval is ergernis nummer 1 onder de Nederlandse bevolking.''



U bent vorig jaar de Noordzee overgestoken met een surfplank gemaakt van plastic afval om aandacht te vragen voor het probleem van de plastic soep op zee. Hoe kijkt u terug op dat avontuur?

,,Het was niet alleen een sportieve uitdaging, het heeft ook ontzettend veel response opgeleverd. Dat ik als eenling en outsider zoveel handtekeningen heb verzameld geeft een enorme kick. Nu maar hopen dat de volgende stap ook gaat lukken.''



Waarom is het noodzakelijk dat er statiegeld komt op kleine flesjes?

,,Wij zijn het enige land ter wereld dat wél statiegeld op grote flessen, maar niét op kleine flesjes heft. Zonder deze maatregel belanden jaarlijks 50 miljoen plastic flesjes in het mileu. Gemeenten zijn nu jaarlijks 250 miljoen euro kwijt aan het opruimen van zwerfafval. Met de statiegeldmaatregel kunnen zij veel geld besparen.''