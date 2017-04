Stationsplein bij HS lang niet te bereiken per tram

Het is niet niks wat er de komende maanden te gebeuren staat rond Hollands Spoor. Vanaf deze maand tot en met juni wordt onder meer het parkeerdek naast gebouw The Globe gesloopt. Soms geeft dat in weekeinden flinke overlast voor voetgangers en fietsers, omdat de fietstunnel van de Parallelweg naar de Waldorpstraat wordt afgesloten. De eerste afsluiting staat gepland voor zaterdag 6 mei vanaf 01.00 uur tot 8 mei, 05.00 uur.



Vervolgens gaan de bouwvakkers verder met het doortrekken van de perrontunnel, de bouw van winkels en een nieuwe fietsenstalling voor 2.500 rijwielen. Deze stalling komt op het dak van de stationsentree Laakhaven. Dit alles moet in december volgend jaar worden afgerond. Daarna is de gemeente in 2019 nog drie maanden zoet met een nieuw 'stationsplein' tussen de Hoge Waldorpstraat en het spoortalud.



De kosten bedragen, volgens een zegsman van de gemeente, maximaal 16,2 miljoen euro. De NS neemt daarvan 7,7 miljoen voor haar rekening, ProRail betaalt 4,15 miljoen en Den Haag 4,35 miljoen.