Status Nationaal Park biedt de natuur kansen

We weten het allemaal: natuur in de directe omgeving is goed en gezond. Doen we daar vervolgens écht iets mee in ons hectische dagelijkse leven? We rennen van hot naar her en vergeten soms wel eens écht te genieten en te ontspannen in die groene omgeving.



Natuur mag best belangrijker worden in ons dagelijks bestaan. Daar draait alles beter van, óók de economie. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken schreef een wedstrijd uit: enkele natuurgebieden dingen mee naar de titel mooiste natuurgebied van Nederland met de ambitie om Nationaal Park van Wereldklasse te worden.



Deze week werd bekendgemaakt dat de natuurgebieden tussen Hoek van Holland tot voorbij Noordwijk onder de naam Nationaal Park Hollandse Duinen meedingen naar die veelbelovende titel. Het gaat om het duingebied langs de Zuid-Hollandse kust, maar ook de stadslandgoederen en tussenliggende polders horen bij het beoogde nieuwe Nationaal Park. Door dit initiatief komt veel energie vrij voor de natuurgebieden. Als boswachter merk ik nu al dat een eventuele benoeming tot Nationaal Park de natuurgebieden een mooie extra status geeft die leidt tot meer verbinding in veel opzichten. Allereerst meer samenwerking tussen natuurbeheerders, overheden en andere belanghebbenden. Maar ook een betere ecologische bescherming én recreatieve verbindingen tussen de natuurgebieden voor een nog grotere natuurbeleving. Door extra status en waardering ontstaat bovendien een economische impuls. Ondernemers profiteren met passende activiteiten om bezoekers een nog mooiere beleving te geven. Het wonen, werken en recreëren vindt een betere balans in een natuurlijke omgeving.



Voor mij als boswachter is het een droombeeld: dat je vanuit de stad onbezorgd en zonder obstakels eindeloos door de natuur kunt lopen. Al dwalend ga je niet alleen verder weg van de drukte en hectiek, maar duik je ook even terug naar het verleden. Het landschap is op veel plekken zo goed bewaard gebleven, dat je als het ware een tijdreis kunt maken door een levend, groen museum.



Stilte

Mensen vragen me of straks niet de stilte verdwijnt omdat het te druk zou worden in zo'n Nationaal Park. Ik ben daar niet bang voor. Omdat stilte en rust zo belangrijk zijn voor de natuur én voor de beleving, verwacht ik dat we er juist nog zuiniger op gaan worden.



Na benoeming tot Nationaal Park zullen de afzonderlijke natuurgebieden en hun omgeving meer als één geheel worden beschouwd. Bezoekers worden daardoor beter geleid, geïnformeerd en verspreid. Bovendien: uit angst voor te veel populariteit de natuur niet die bijzondere status te geven die ze verdient, is paradoxaal te noemen. Geef natuur status en waardering, dan kunnen wij haar nog beter beschermen en kunt u er nog beter van genieten. Het maakt me trots en enthousiast!